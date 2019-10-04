В Минобразования Якутии отреагировали на агрессивное обращение учительницы с учеником

В Сунтарском улусу Республики Саха учительница прижала к стенке ученика и пообещала "снять с него шкуру". Конфликт попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.
По данным местного издания "YakutiaDaily", женщина преподает английский язык и работает в школе с сентября 2019 года. На кадрах видно, как учительница грубо обращается с мальчиком.
"Если ты ее потеряешь, я спущу с тебя шкуру",
- угрожает женщина.
О чем именно идет речь - неизвестно.
На инцидент отреагировал министр образования и науки республики Владимир Егоров. По словам министра, такое поведение педагога недопустимо. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять служебная проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира.
Видео: "Сахамедиа"
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