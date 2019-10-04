В Минобразования Якутии отреагировали на агрессивное обращение учительницы с учеником

Женщина в агрессивной форме разговаривает с учеником и держит его за шкирку.

В Сунтарском улусу Республики Саха учительница прижала к стенке ученика и пообещала "снять с него шкуру". Конфликт попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.

По данным местного издания "YakutiaDaily", женщина преподает английский язык и работает в школе с сентября 2019 года. На кадрах видно, как учительница грубо обращается с мальчиком.

"Если ты ее потеряешь, я спущу с тебя шкуру", - угрожает женщина.

О чем именно идет речь - неизвестно.

На инцидент отреагировал министр образования и науки республики Владимир Егоров. По словам министра, такое поведение педагога недопустимо. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять служебная проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира.

Видео: "Сахамедиа"