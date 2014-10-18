В Министерстве культуры не увидели нарушений на выставке Евгении Васильевой

Преподаватель Академии художеств отправил письмо в Министерство культуры, на которое получил ответ.

Напомним, что 16 марта в стенах Академии художеств открылась выставка "Весна", созданная экс-чиновницей Евгенией Васильевой. На протяжении двух недель вокруг выставки не утихают разговоры. Преподаватель Дмитрий Селиванов на своей странице в Facebook выложил пост с официальным ответом Минкульта на его обращение.

Заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Наталья Чечель заявила, что Министерство культуры не может искать нарушения в выставке бывшей чиновницы Евгении Васильевой.

Запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства. Соответствующие полномочия относятся к компетенции правоохранительных органов ответила Чечель на письмо преподавателя Дмитрия Селиванова.

Ранее студенты и искусствовед высказались о скандальной выставке экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой.

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