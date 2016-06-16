В Минкульте возмущены приглашением Сокурова, Акунина и Бойла на Культурный форум

В Сети появились фотографии внутреннего документа Министерства культуры РФ, подписанного Владимиром Аристарховым. В нем чиновник возмущается приглашением представителей оппозиции на Культурный форум в Петербурге.

Министерство культуры в очередной раз высказалось против участия инакомыслящих и представителей оппозиции в культурной жизни страны. В Сети появились фотографии документа, подписанного заместителем министра культуры Владимиром Аристарховым. В нем высокопоставленный чиновник возмущается фактом приглашения "нежелательных лиц" на Культурный форум в Санкт-Петербурге. Речь идет о форуме, который пройдет в Северной столице с 16 по 18 ноября. А в "черный список", составленный Аристарховым, вошли 12 знаменитых представителей российской и мировой культуры. Фото документов в своем Telegram-канале опубликовал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В числе "нежелательных гостей" оказались кинорежиссер Александр Сокуров и писатель Борис Акунин, звезда мирового кино Дэнни Бойл и тележурналист Фекла Толстая. Алексей Венедиктов заявил, что у него есть доступ к краткой пояснительной записке, посвященной каждому персонажу из "черного списка". В них Владимир Аристархов обвиняет деятелей культуры в антироссийской позиции и оппозиционной деятельности.

Отметим, что письмо, написанное в ультимативной форме, направлено в один из департаментов Минкульта, отвечающих за проведение фестиваля. Не исключено, что после этого письма Культурный форум отзовет приглашения у почетных гостей.