СМИ: в Михайловском театре отменили спектакли 30 и 31 декабря

При этом разрешение на их проведение у театра есть.

Руководство Михайловского театра отменило спектакли и представления, назначенные на 30 и 31 декабря. Ролик с подобным заявлением художественного руководителя Михаила Кехмана стало распространяться в социальных сетях 12-го декабря. Официального сообщения об этом на сайте пока не было.

Кехман подчеркнул, что решение принял сам после разговора с губернатором. При этом у театра есть разрешения на проведения спектаклей в период с 30 по 10 января.

На предновогодние дни у культурного учреждения запланирован балет "Щелкунчик" и "Гала-концерт звезд балета".

Накануне в Михайловском театре прошла постановка "Золушка". Балет собрал полный зал, при том что согласно постановлению правительства Петербурга №121 заполняемость зала должна быть не более 25%.

Видео: Михайловский театр / Instagram

Фото: @michael_makaroff / Instagram