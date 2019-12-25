В рамках капремонта специалисты заменят питающий кабель, а также главный щит ввода и учёта электрической энергии.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Межвузовском студгородке Петербурга проведут капремонт электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Специалисты заменят питающий кабель и главный щит ввода и учёта электрической энергии. Отмечается, что капремонт профинансируют из средств федерального бюджета.

Напомним, что в Межвузовском студгородке проживают более 8 тысяч студентов.

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