Ректора Лесотехнического университета в Петербурге отправили в отставку

Юрий Беленький был ректором СПбГЛТУ с 2015-го года.

Ректора Лесотехнического университета им. С.М. Кирова в Петербурге отправили в отставку. Об этом накануне рассказали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге".

По одной из версий, отставка Юрия Беленького может быть связана с планами университета объединиться с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна. В научном совете РАН считали, что интеграция вузов скажется на имидже учебных заведений. Против объединения также были преподаватели и студенты.

Трудовой договор с Беленьким по приказу Министерства науки и высшего образования РФ не станут продлевать.

Фото: yandex.ru