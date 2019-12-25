  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ректора Лесотехнического университета в Петербурге отправили в отставку
Сегодня, 14:23
76
nadezhda_sib

Ректора Лесотехнического университета в Петербурге отправили в отставку

0 0

Юрий Беленький был ректором СПбГЛТУ с 2015-го года.

Ректора Лесотехнического университета им. С.М. Кирова в Петербурге отправили в отставку. Об этом накануне рассказали "Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге". 

По одной из версий, отставка Юрия Беленького может быть связана с планами университета объединиться с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна. В научном совете РАН считали, что интеграция вузов скажется на имидже учебных заведений. Против объединения также были преподаватели и студенты. 

Трудовой договор с Беленьким по приказу Министерства науки и высшего образования РФ не станут продлевать. 

Фото: yandex.ru

Теги: вуз, лесопилка, ректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии