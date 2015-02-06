Заседание в "лесопилке" утвердило победу противников объединения вузов

Проблемный вопрос присоединения лесотехнического вуза к Университету промышленных технологий и дизайна разрешился победой противников объединения. На заседании большинство голосов отдали против планируемых смешений вузов.
О том, будет ли это решение конечным для конфликта или предстоит разбирательство на более высоком уровне, пока неизвестно.
Заседание ученого совета "лесопилки" началось несколькими часами ранее. Оно едва не состоялось в закрытом формате по приказу ректора вуза. Бунт преподавателей позволил присутствовать на собрании всем желающим.
Ранее и Российская академия наук вступилась за лесотехнический университет.
Фото: yandex.ru
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