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Заседание в "лесопилке" утвердило победу противников объединения вузов
Сегодня, 15:17
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himif

Заседание в "лесопилке" утвердило победу противников объединения вузов

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Большинство выступили за самостоятельность университетов, как прежде.

Проблемный вопрос присоединения лесотехнического вуза к Университету промышленных технологий и дизайна разрешился победой противников объединения. На заседании большинство голосов отдали против планируемых смешений вузов.

О том, будет ли это решение конечным для конфликта или предстоит разбирательство на более высоком уровне, пока неизвестно.

Заседание ученого совета "лесопилки" началось несколькими часами ранее. Оно едва не состоялось в закрытом формате по приказу ректора вуза. Бунт преподавателей позволил присутствовать на собрании всем желающим.

Ранее и Российская академия наук вступилась за лесотехнический университет.

Фото: yandex.ru

 

Теги: лесотехнический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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