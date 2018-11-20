За снос оранжереи Лесотехнический университет заплатит 590 тысяч рублей

Парк университета внесен в реестр культурного наследия РФ и имеет федеральный статус.

Лесотехнический университет снес оранжерею и теперь должен заплатить за это штраф в размере 590 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Парк университета внесен в реестр культурного наследия РФ и имеет федеральный статус. Однако, во время проверки сотрудники комитета увидели, что на месте здания оранжереи стоит теплица. Еще к нарушениям отнесли складирование строительного мусора на территории памятника и повреждение газонов. Также эксперты заметили, что по корням старых деревьев ездили автомобили и тяжелая стройтехника. А эти деревья находятся под охраной города.

Теперь по решению суда, вуз должен заплатить штраф, демонтировать теплицу, благоустроить территорию и убрать мусор.

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