"Лесопилка" vs "Тряпка": Комиссия выступает против объединения вузов

Собрание ученого совета рисковало начаться в закрытом режиме.

15 октября в Лесотехническом университете началось заседание ученого совета, на котором обещал поднять насущный вопрос об объединении вуза с Университетом промышленных технологий и дизайна. Анонс собрания появился днем ранее.

По данным Piter.TV, ректор "лесопилки" Юрий Беленький собирался провести заседание в закрытом режиме, невзирая на устав вуза. Помимо этого он хотел запретить съемку, а некоторых сотрудников к началу собрания не пускали. Однако собравшиеся преподаватели запротестовали, настаивая на том, что проблемный вопрос заседания может решить судьбу университета, и в зал запустили всех желающих, съемку также продолжили. В помещении много студентов.

На данный момент, собравшаяся комиссия выступает против объединения.

Как мы рассказывали ранее, студенты вуза также выступали против грядущего объединения с другим университетом.

Фото: yandex.ru