Снесли оранжерею, повредили деревья и газон: за что оштрафовали Лесотехнический университет

Самоуправство и уничтожение исторического объекта стоило вузу 200 000 рублей.

Руководство Лесотехнического университета имени Кирова в Санкт-Петербурге оштрафовано на 200 000 рублей. Такое решение вынес Выборгский районный суд по делу о нарушении требований по охране объектов культурного наследия. Речь идет о самоуправстве при строительных работах на территории вуза. Дело в том, что университет фактически располагается на территории памятника культурного наследия "Лесотехническая академия" в Институтском переулке. Любые работы здесь должны проводиться только с разрешения Смольного. При этом вуз самовольно снес одноэтажную оранжерею, а затем возвел на этом месте гигантскую теплицу. При первой же ревизии нарушение было установлено, материалы дела передали в суд.

Из материалов административного дела следует, что во время строительных работ была полностью уничтожена та самая оранжерея, серьезно повреждены зеленые насаждения и газон. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что сама по себе оранжерея памятником культуры и истории не являлась. Более того, ее по-сути заменили на более функциональную и современную теплицу. Однако новое здание, гораздо большего объема, по мнению экспертов могло быть вписано в ландшафт зеленых территорий только с разрешения вышестоящих инстанций.

За указанные нарушения суд оштрафова лесотехников на 200 тыс. рублей.