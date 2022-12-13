В "Мастерской" состоялась премьера спектакля "Варшавская мелодия"

В главных ролях – Дарья Завьялова и Глеб Савчук.

В театре "Мастерская" 1 мая состоялась премьера спектакля "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В постановке задействовано всего два актера. Герои спектакля – русский юноша и польская девушка, которые влюбились друг в друга в послевоенное время. В течение двух часов они вместе переживают радость взаимности и горе расставания. Из счастливых влюбленных студентов они превращаются во взрослых несчастных людей, навсегда потерявших друг друга.

В главных ролях – Дарья Завьялова и Глеб Савчук. Продолжительность спектакля – 2 часа с антрактом

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Фото: Piter.tv