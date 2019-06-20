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В Мариинском театре открыли Международный органный фестиваль
Сегодня, 17:21
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В Мариинском театре открыли Международный органный фестиваль

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По словам организатора  фестиваля Елена Загоруйко, орган можно сравнить только с современным синтезатором.

В Мариинском театре проводят Международный органный фестиваль. Концерт начал петербургский музыкант Даниил Процюк. Он посвятил свое выступление 120-летию со дня рождения французского органиста и композитора Мориса Дюрюфле. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". 

На сцене прозвучали композиции Реквием, а также музыка Иоганна Себастьяна Баха.

По словам организатора  фестиваля Елена Загоруйко, орган можно сравнить только с современным синтезатором. Оба инструмента обладают многообразием тембров.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге покажут спектакль "Город детства" 30 октября.

Фото: Piter.tv

Теги: искусство, мариинский театр, международный органный фестиваль, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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