В Мариинском театре открыли Международный органный фестиваль

В Мариинском театре проводят Международный органный фестиваль. Концерт начал петербургский музыкант Даниил Процюк. Он посвятил свое выступление 120-летию со дня рождения французского органиста и композитора Мориса Дюрюфле. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
На сцене прозвучали композиции Реквием, а также музыка Иоганна Себастьяна Баха.
По словам организатора фестиваля Елена Загоруйко, орган можно сравнить только с современным синтезатором. Оба инструмента обладают многообразием тембров.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге покажут спектакль "Город детства" 30 октября.
Фото: Piter.tv
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