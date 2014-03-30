В Манеже откроется выставка "Зерцало" с портретами провинциальных жителей XVIII-XIX вв

Большая часть работ, представленных на выставке, никогда прежде не экспонировалась в Петербурге.

В Манеже через 5 дней откроется выставка "Зерцало", которая объединит более 100 работ русских художников из коллекций 17 музеев. На экспозиции представят русский провинциальный портрет XVIII-XIX вв.

На экспозиции покажут портреты провинциальных жителей, где, несмотря на внушительную географию, прослеживаются общие сословные идеалы, единая система символов и атрибутов. Большая часть работ, представленных на выставке, никогда прежде не экспонировалась в Петербурге.

"Зерцало" смещает акцент со столицы, с выдающихся исторических личностей и предлагает зрителям вглядеться в лица провинциальных горожан – купцов, чиновников, военных, священников, тех, кому была отведена роль стать явными свидетелями своей эпохи. Прямолинейность портретов, представленных на экспозиции, расскажет посетителям о той части жизни русского общества, которая чаще всего остаётся на втором плане.

Фото: Telegram / ЦВЗ "Манеж" / Ирина Колпачникова