В Мальмё начался суд по делу петербуржца Тамерлана Мусаева

В Мальмё судят гражданина России Тамерлана Мусаева. Это тот самый мужчина, что в 1993 году угнал в Швецию самолет, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург.

В шведском городе Мальмё начинаются первые слушания по делу петербуржца Тамерлана Мусаева. Об этом каналу Piter.TV сообщили родные россиянина. Родственники предположили, что на одном из заседаний должна состояться политическая провокация.

51-летнего мужчину судят по делу о незаконном пересечении шведской границы. С 2015 года гражданину России было запрещено въезжать на территорию Швеции, в связи с делом о телефонном терроризме. Тогда Тамерлан Мусаев сообщил о взрывном устройстве, якобы расположенном на борту самолета "Санкт-Петербург - Хельсинки". До этого россиянин успел отсидеть 9.5 лет в шведской тюрьме за угон самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург. Вооруженного преступника тогда арестовала полиция Стокгольма.

В этот раз Тамерлан Мусаев незаконно въехал на территорию Швеции с соседней Дании. Мужчина объяснил свой поступок желанием забрать любимую кошку, которая все еще живет в Швеции. Однако местные СМИ не поверили рецидивисту, а увидели в его поведении попытку еще раз нарушить закон на территории "любимой страны".

По словам дочери Тамерлана Мусаева, которая вышла на связь с Piter.TV, ее отец может готовить провокацию во время одного из заседаний. По ее сведениям, он может признаться в подготовке теракта на территории Швеции. Пока что родные Мусаева не поясняют, является ли сам подсудимый автором этой версии, либо на него оказывает давление следствие.

Канал Piter.TV будет и дальше следить за этой историей. Ранее мы писали, что наглый, но стабильный петербуржец четвертый раз "заминировал" самолет в Швеции.