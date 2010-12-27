Дочь Тамерлана Мусаева рассказала подробности суда над отцом в Швеции

В шведском городе Мальме со дня на день пройдет суд над гражданином РФ Тамерланом Мусаевым. Piter.TV узнал у родственницы россиянина подробности очередного разбирательства.

В Мальмё задержан россиянин Тамерлан Мусаев, его будут судить за незаконное проникновение на территорию Швеции. В 2015 году мужчине запретили въезжать в эту страну до конца жизни (за акты телефонного терроризма, а также угон самолета, произведенный еще в 1993-м). Однако он попытался доехать до Стокгольма с территории соседней Дании, после чего был задержан.

Дочь правонарушителя европейского масштаба Сабина Мусаева рассказала Piter.TV некоторые подробности нового "дела Мусаева". Девушка призналась, что последний раз она общалась с отцом 22.10.17, в день его задержания. С тех пор у нее нет прямой связи с Тамерланом Мусаевым. Однако Сабина Мусаева считает, что отец решил оговорить себя во время суда, чтобы привлечь внимание СМИ и общества.

"Он собирается вещать с трибуны разную "крамолу", чтобы разозлить Швецию. На самом деле, Вы не поверите, он ехал за своей кошкой в приют, и владелица приюта даже подтвердила это по телефону в полиции, когда его задержали на границе. Но он в суде хочет их напугать очередным своим якобы терактом - мол, заминирую тут вам что-нибудь Чтобы они его просто у себя оставили", - сказала в общении с Piter.TV Сабина Мусаева.