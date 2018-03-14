Видео из Адыгеи: В Майкопе мужчина смертельно ранил брата на глазах у очевидцев

В сети появилось видео момента убийства, которое произошло в столице Адыгеи прошлым вечером, 13 марта.

Накануне вечером, 13 марта, на улице на глазах у людей 28-летний пьяный мужчина смертельно ранил другого 31-летнего.

Инцидент произошел около половины 8 вечера напротив автостанции. Момент убийства попал в объектив камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видео молодой мужчина собирается сесть в подъехавшее такси. В этот момент к нему побегает второй мужчина и наносит удар ножом. Пострадавший пытается убежать от нападающего. За раненым мужчиной по асфальту тянется кровавый след. Такси уезжает. Пешеходы и водители проезжающих машин не останавливаются, чтобы помочь раненому мужчине и не вызывают полицию. Единственный из всех к паре приближается только один мужчина. Затем злоумышленник убегает. Раненый мужчина позднее скончался в больнице. Вероятнее всего, он потерял много крови. Удар был нанесен в область подколенной впадины.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В СМИ появилась информация, что эти двое мужчин были братьями.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации