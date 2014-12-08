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В Адыгее погибли два человека в результате падения мотодельтаплана

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При падении произошло возгорание аппарата.

В Адыгее погибли два человека в результате падения мотодельтаплана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел утром 30 октября в Майкопском районе. Мотодельтаплан упал на автодорогу ст. Даховская – плато Лаго-Наки. По прибытии экстренных службы было установлено, что при падении произошло возгорание аппарата.

На место происшествия направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Личности погибших были установлены: управляющий мотодельтапланом 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

Ранее мы сообщали, что число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: адыгея, жертвы, мотодельтаплан, падение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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