При падении произошло возгорание аппарата.

В Адыгее погибли два человека в результате падения мотодельтаплана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по республике.

Инцидент произошел утром 30 октября в Майкопском районе. Мотодельтаплан упал на автодорогу ст. Даховская – плато Лаго-Наки. По прибытии экстренных службы было установлено, что при падении произошло возгорание аппарата.

На место происшествия направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. Личности погибших были установлены: управляющий мотодельтапланом 1974 года рождения и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.

Ранее мы сообщали, что число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до четырех.

Видео: Telegram / SHOT