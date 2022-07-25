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МЧС: машина съехала в реку Белая, ведутся поиски пропавших женщины и ребенка

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Трое из пяти человек, которые были в машине, выбрались на берег самостоятельно.

Машина с пятью людьми съехала в реку Белая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в майкопской станице Ханская. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в реку Белая. В опубликованном сообщении отмечается, что трое из пяти человек, которые были в машине, выбрались на берег самостоятельно. По состоянию на утро 14 ноября поисково-спасательные работы возобновлены. К ним привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.

Ранее мы сообщали, что первые пассажиры рейса МЧС из Газы прибыли в "Домодедово".

Видео: МЧС Республики Адыгея

Теги: адыгея, дтп, мчс россии, река белая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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