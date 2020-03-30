С распространением недействительной информации будут разбираться сотрудники полиции.

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Начальник пресс-службы МВД Татьяна Петрова добавила, что началась служебная проверка. Она касается сотрудников полиции, которые доносили населению несоответствующую действительности информацию.

Ранее в Telegram-каналах появились видеозаписи с трансляцией звукового обращения к населению через автомобильные громкоговорители во дворах жилых домов. В тексте сообщалось, что на территории Московской области вводится комендантский час. Он предусматривает запрет на выход из дома с 20 часов вечера до 8 часов утра.

Напомним, что в Московской области с 29 марта введен всеобщий режим самоизоляции. Покинуть дома можно ради похода в аптеку или за продуктами. Рекомендуется соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метра. Аналогичные ограничения ввели власти Москвы. Также известно, что россияне, которые потеряли работу из-за коронавируса в Подмосковье, получат денежную компенсацию. Она составляет 15 тысяч рублей для области и 19,5 тысяч рублей для столичных жителей.

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве.