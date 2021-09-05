В МВД заявили, что скоро в барах Петербурга исчезнет "веселящий" газ

В последнем рейде оперативники нашли закись азота только в трех ночных клубах.

В течение двух прошедших ночей сотрудники полиции проверяли увеселительные заведения Петербурга на факт хранения и распространения наркотиков. Представители Управления по контролю за оборотом запрещенных веществ провели рейды в клубах на Некрасова, Ломоносова, Думской, Садовой и на Конюшенной площади. Выяснилось, что 50% случаев "веселящим" газом не торговали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 5 сентября.

Правоохранители осмотрели 6 ночных клубов. В трех из них ничего запрещенного не нашли. Из других трех изъяли баллоны с закисью азота. Теперь владельцам баров, где выявили нарушения, грозят административные разбирательства.

Полицейские отмечают, что при каждой проверке они все реже находят запрещенные вещества. В МВД заявили, что "веселящий" газ исчезает из ночных заведений города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом.

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