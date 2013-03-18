В МИД Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов

Тамаш Менцер рассказал, что минусовая температура покажет людям реальность угрозы энергетического кризиса.

Евросоюз осенью может пересмотреть свою санкционную политику, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Соответствующее заявление в эфире венгерского телеканала M1 сделал государственный секретарь по двусторонним отношениям внешнеполитического ведомства страны Тамаш Менцер. Эксперт напомнил журналистам о том, что давление на Москву негативно сказалось дефиците энергии и взрывном росте цен на электроносители в регионе.

Если Брюссель изменит санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью. Тамаш Менцер, госсекретарь МИД Венгрии

В Венгрии считают, что все больше европейцев увидят реальность с энергетической обстановкой на фоне уходящего лета. Тамаш Менцер подчеркнул, что когда на улице фиксируется тридцатиградусная жара, то многим было хорошо рассуждать о поставках газа. Однако в отопительный сезон, когда также требуется защищать рабочие места и управлять экономической системой, то "реальность стучится в двери".

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Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó