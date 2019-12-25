В МФЦ Ленобласти начали оформлять помощь пострадавшим от падения БПЛА

Жители Ленобласти могут оформить выплаты после атаки беспилотников.

В многофункциональных центрах Ленинградской области появилась новая государственная услуга. Теперь жители региона могут оформить единовременную материальную помощь, предназначенную для пострадавших в результате террористических актов. Речь идет в том числе о последствиях падения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эта мера социальной поддержки положена при утрате предметов первой необходимости. Также помощь предусмотрена при повреждении или полной утрате жилья и личного транспортного средства. Кроме того, выплату могут получить граждане, здоровью которых был причинен вред, а также семьи погибших и лица из числа заложников.

Оформить единовременную материальную помощь можно в любом филиале, отделе или на удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется по линии взаимодействия с ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения". Об этом уточнили в правительстве региона.

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Фото: Правительство Ленобласти