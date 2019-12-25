Водоканал Петербурга подготовился к сильным дождям 24 сентября

На Петербург обрушатся ливни, Водоканал мобилизован.

Синоптики спрогнозировали дожди в Санкт-Петербурге 24 сентября. Ожидается, что в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков. Городской "Водоканал" подготовил систему водоотведения к приему стоков.

В пресс-службе предприятия предупредили: при выпадении нормативного количества осадков канализация принимает весь объем воды. Если дождь сильный, объем стока может превышать пропускную способность водоприемных устройств и самой сети. Тогда на улицах города могут возникать временные скопления воды. В течение непродолжительного времени она полностью принимается системой водоотведения.

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в Петербурге будут дежурить бригады "Водоканала". Под особый контроль возьмут территории у социальных объектов, остановок, станций метро и крупные перекрестки.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на периферии южного циклона 22 сентября.

Фото: unsplash (Dave Hoefler)