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В МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая
Сегодня, 21:16
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В МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая

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Дату судебного заседания не определили.

В Петербурге в Театре Европы рассказали о предстоящем судебном процессе и временном закрытии. Об этом написали в паблике театра во "ВКонтакте".

Деятельность спектакля временно приостановили "в связи с решением Роспотребнадзора на основании Протокола от 5 мая". Дату судебного заседания не определили. Спектакли, заявленные в афише с 13 по 16 мая включительно, отменяются.

Билеты подлежат возврату, деньги вернут зрителям в полном объеме. 

Ранее суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях. По данным объединенной пресс-службы городских судов, в протоколе был только перечень нарушений, и не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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