В МДТ отменили спектакли с 13 по 16 мая

Дату судебного заседания не определили.

В Петербурге в Театре Европы рассказали о предстоящем судебном процессе и временном закрытии. Об этом написали в паблике театра во "ВКонтакте".

Деятельность спектакля временно приостановили "в связи с решением Роспотребнадзора на основании Протокола от 5 мая". Дату судебного заседания не определили. Спектакли, заявленные в афише с 13 по 16 мая включительно, отменяются.

Билеты подлежат возврату, деньги вернут зрителям в полном объеме.

Ранее суд вернул материалы дела против МДТ о санитарных нарушениях. По данным объединенной пресс-службы городских судов, в протоколе был только перечень нарушений, и не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения.

Фото: Piter.tv

