В МЧС предупредили о 20-градусном морозе в Петербурге

Отмечается, что крепкие морозы сохранятся и утром.

В воскресенье, 8 января, в Петербург придут аномальные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В ночь на воскресенье в Северной столице местами ожидается похолодание до -20 градусов и ниже. Отмечается, что крепкие морозы сохранятся и утром.

По информации ГУ МЧС, данные о погоде были получены на основе прогнозов метеорологов. В ведомстве призвали горожан тепло одеваться при выходе на улицу.

Ранее мы сообщали, что потепление ожидается в Петербурге 10 января.

Фото: Piter.tv