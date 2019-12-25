В МЧС напомнили петербуржцам о пурге, которая будет бушевать в городе завтра

В прибрежных районах скорость ветра составит 23 м/с.

В понедельник, 12 декабря, в Петербурге ожидается метель. В городе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Порывы ветра будут достигать 20 м/с. В прибрежных районах скорость ветра составит 23 м/с.

Синоптик Александр Колесов предупредил жителей о сильном снегопаде. Погода улучшится только 13 декабря.

Спасатели по-прежнему рекомендуют петербуржцам побыть в воскресенье дома, не выходить в метель. А тем, кого не удержали под теплым одеялом дела, стоит быть осторожными при ходьбе, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Ранее на Piter.tv: субботу из Петербурга вывезли 23 тыс. "кубов" снега.

Фото: Pixabay