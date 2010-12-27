В Лужском районе Ленобласти раскрыли серию квартирных краж

Пострадавшие понесли общий ущерб в 862 тысячи рублей.

В Лужеком районе поймали троих мужчин, которых подозревают в совершении 13 квартирных краж. Об этом сообщает ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который уже был ранее судим и двух 23-летних молодых людей. Все они подозреваются в совершении 13 краж имущества и денежных средств из квартир. Они занимались воровством с декабря 2017 года, общий ущерб составляет 862 тысячи рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемые находятя под стражей.

Ранее в Петербурге у певчей самарского храма угнали Lexus за 5,8 миллиона рублей.

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