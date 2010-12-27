У певчей самарского храма угнали Lexus за 5,8 миллиона рублей

У певчей Вознесенского собора города Самары в Петербурге угнали Lexus за 5,8 миллиона рублей.

Певчая Вознесенского собора города Самары в Петербурге лишилась автомобиля Lexus за 5,8 миллиона рублей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Кража авто произошла 4 августа в период с 16 до 19 часов от дома 18/2 по Рыбацкому проспекту. Владелицей является 52-летняя жительница Самары.

В Северную столицу женщина с мужем приехала в гости к сыну. Машиной управлял супруг. Также известно, что в багажнике элитной иномарки находился красный велосипед Land Rover.

По факту кражи автомоиля возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.