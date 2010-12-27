На востоке Лондона среди бела дня зарезали россиянина

Мужчина скончался на месте нападения от ножевых ранений.

В минувшие выходные в восточной части Лондона напали и зарезали россиянина.

Сообщается, что убийство произошло 15 июня среди бела дня в районе станции метро "Поплар". На мужчину напали двое молодых людей, после содеянного они направились в сторону метро. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Скотланд Ярд по горячим следам задержал двоих подозреваемых в убийстве 28 и 33 лет. Их жертвой стал выходец из России 34-летний Глеб Станиславович Жебровский. О мотивах преступления не сообщается. Но известно, что в Лондоне участились случаи нападения на людей с применением холодного оружия.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Испании зарезали 13-летнюю россиянку.

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