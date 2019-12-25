В Лондоне мужчина убил жену и 3-летнего сынишку и 2 недели жил в квартире с их телами

Мужчина убил и собаку.

На Западе Лондона в одной из квартир произошла кровавая драма, сообщает Daily Mail.

В полицию обратились родственники, которые давно не могли связаться с 36-летней женщиной. Полиция пришла по адресу, но им никто не открыл. После опроса соседей у полиции возникли нехорошие подозрения и решено было ворваться в квартиру.

Когда полиция штурмом брала квартиру хозяин, 42-летний мужчина, покончил с собой. Несмотря на то, что ему пытались оказать медпомощь, он скончался.

В квартире были обнаружены тела его жены, 3-летнего сына и их собаки. Все они были убиты, предположительно 2 недели назад. Соседи рассказали, что пара часто ссорилась, скандалы участились во время самоизоляции. Что произошло в день убийства, останется неизвестным.

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Фото:Daily Mail.