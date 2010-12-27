В Ломоносовском районе стартовали ремонтные работы наиболее загруженных трасс

Стоимость работ составляет почти 110 млн рублей.

Начинаются ремонтные работы наиболее загруженных трасс Ломоносовского района: "Подъезд к Красносельскому району" и "Форт ʺКрасная Горкаʺ — Коваши — Сосновый Бор".

Ремонт ведется по заказу ГКУ "Ленавтодор" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В общей сложности будет обновлено порядка 13 километров покрытия.

Учитывая особую востребованность этих магистралей летом, "Ленавтодор" дал указание подрядным организациям вводить реверсивное движение для автомобилей только в ночное время. Днем дорожники постараются не вести работы, требующие перекрытия трасс.

Дорога "Подъезд к Красносельскому району" отходит от Киевское шоссе и идет в сторону Красного Села через Малое Карлино. Ежедневно по ней проезжают почти 15 тысяч легковых машин и автобусов. Трасса "Форт ʺКрасная Горкаʺ — Коваши — Сосновый Бор" проходит через атомград и является путем проезда транспорта к построенному в начале XX века форту, защищавшему Кронштадт и Санкт-Петербург от кораблей противника в Финском заливе.

Стоимость работ составляет почти 110 млн рублей.