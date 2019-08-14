Видео: ночью в Ломоносове на парковке загорелся автомобиль

Ночью 14 августа в Ломоносове загорелся автомобиль, об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей, в огне оказался "Мерседес", он стоял на парковке супермаркета на Красноармейской улице. Один из комментаторов заявил, что машину подожгли на спор, однако неизвестно, участвовал ли в споре сам владелец иномарки.
На место прибыли сотрудники МЧС и потушили пожар, о пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV рассказал, что под Володарским мостом столкнулись две легковушки.
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