В Лодейном Поле появится новая детская школа искусств

В Лодейном Поле продолжают строительство новой детской школы искусств. Здание станет исключительным объектом для Присвирья.
Здание для новой школы используется старое, оно построено в 1930-х годах. Специалисты занимаются реконструкцией, помещения будут приспособлены для занятий. Отмечается, что ранее здание использовали как училище и поликлинику.
По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Виктора Цоя, это важный объект для Присвирья.
Школу должны сдать к концу 2023 года.
Фото: Вконтакте / Владимир Цой
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