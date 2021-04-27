В Лодейном Поле появится новая детская школа искусств

Объект сдадут до конца 2023 года. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Культура".

В Лодейном Поле продолжают строительство новой детской школы искусств. Здание станет исключительным объектом для Присвирья.

Здание для новой школы используется старое, оно построено в 1930-х годах. Специалисты занимаются реконструкцией, помещения будут приспособлены для занятий. Отмечается, что ранее здание использовали как училище и поликлинику.

По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Виктора Цоя, это важный объект для Присвирья.

Школу должны сдать к концу 2023 года.

Фото: Вконтакте / Владимир Цой