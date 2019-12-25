В Ленобласти прошел турнир полицейских по стрельбе

Победителей турнира поздравил начальник Главка.

Во вторник, 10 ноября, на базе спортивно-стрелкового комплекса "Русское оружие" в Ломоносовском районе прошел турнир по тактической стрельбе среди сотрудников полиции. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

С профессиональным праздником сотрудников правоохранительных органов поздравил начальник Главка Роман Плугин, он также вручил призы победителям и призерам турнира. Так, за победу боролись 15 команд, в личном первенстве за звание лучшего стрелка борьба развернулась среди 40 человек.

Лучшим стрелком стал лейтенант полиции Никита Рязанов, а первые три места в командном зачете достались отряду специального назначения "Гром".

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Фото: Piter.TV