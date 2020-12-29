В Ленобласти завершается реставрация Дома станционного смотрителя

Внешние отделочные работы здания уже завершены.

В деревне Выра Ленобласти завершается реставрация Дома станционного смотрителя. Об это на странице "ВКонтакте" сообщил активист Владимир Цой.

Внешние отделочные работы здания уже завершены. У дома специалисты продолжают строить пожарную каланчу, на которую смогут подняться туристы. Сотрудники музея уже начинают готовить экспозицию к открытию музея.

Территорию Дома станционного смотрителя планируют открыть летом.

Фото: ВКонтакте/ Владимир Цой