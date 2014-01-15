В Ленобласти запустили движение по новому участку трассы между Кировском и Павлово-на-Неве

На участке сделали освещение, пешеходные тротуары и установили шумозащитные экраны.

В Ленобласти запустили движение по мосту через Мойку между Кировском и Павлово-на-Неве. Об этом сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе администрации региона.

Специалисты завершили строительство переправы и 1,5 километров дорожного полотна. Теперь водителям будет легче добираться до Мги.

Кроме самой дороги, на участке сделали освещение, пешеходные тротуары и установили шумозащитные экраны.

Строительство нового моста через реку Мойку началось летом 2022 года. Старая переправа заметно износилась. Сейчас специалисты разбирают ветхий мост с помощью тяжелой техники.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти