В Ленобласти задержали мужчину с тремя пакетами амфетамина

Торговца амфетамином на "Жигулях" задержали в деревне Большой двор

В ночь на 27 октября в деревне Большой Двор Бокситогорского района сотрудники полиции вместе с ГИБДД остановили водителя на «Жигулях». В салоне автомобиля оперативники обнаружили 3 пакета с белым порошком. Общий вес содержимого был почти триста граммов, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и области.

Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является синтетическим наркотиком общей массой в 291 грамм.

Следственный отдел ОМВД по России по Бокситогорскому району возбудил уголовное дело по 228 статье УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.