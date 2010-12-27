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В Ленобласти задержали мужчину с тремя пакетами амфетамина
Сегодня, 13:55
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nadiputintseva
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В Ленобласти задержали мужчину с тремя пакетами амфетамина

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Торговца амфетамином на "Жигулях" задержали в деревне Большой двор

В ночь на 27 октября в деревне Большой Двор Бокситогорского района сотрудники полиции вместе с ГИБДД остановили водителя на «Жигулях». В салоне автомобиля оперативники обнаружили 3 пакета с белым порошком. Общий вес содержимого был почти триста граммов, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и области.

Экспертиза показала, что обнаруженный порошок является синтетическим наркотиком общей массой в 291 грамм.

Следственный отдел ОМВД по России по Бокситогорскому району возбудил уголовное дело по 228 статье УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

Теги: 300 граммов наркотика , новости спб
Категории: Новости СПб

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