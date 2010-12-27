В Ленобласти возросла заболеваемость гриппом среди детей

В клиники Ленинградской области за эту неделю с гриппом и ОРВИ была направлено порядка ста тридцати двух человек.

На этой недели в Ленинградской области снова возросло заболевание вирусными инфекциями, а также гриппом и простудой среди маленьких детей региона. Причем наиболее подверженный заболевания возраст малый от нескольких месяцев до двух лет. Об этом сообщают в сетевом издании "Online47".

Заболеваемость в целом находится ниже порогового значения на 41,3%. При этом по сравнению с предыдущей неделей она еще и опустилась на 4,1%. По-прежнему больше всего нахватались вирусов школьники до 14 лет –их 61,6%. Однако по сравнению с предыдущей неделей в этой возрастной группе заболеваемость упала больше, чем в других – на 9,2%. Также стало меньше заболевших детей от 3 до 6 лет – на 8,8%. Заболеваемость взрослых осталась пока на прежнем уровне.

В клиники Ленинградской области за эту неделю с гриппом и ОРВИ была направлено порядка ста тридцати двух человек, из которых семьдесят восемь детей.

Источник: сетевое издание "Online47"