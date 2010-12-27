  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти возросла заболеваемость гриппом среди детей
Сегодня, 13:07
98
KaterinaKono13

В Ленобласти возросла заболеваемость гриппом среди детей

0 0

В клиники Ленинградской области за эту неделю с гриппом и ОРВИ была направлено порядка ста тридцати двух человек.

На этой недели в Ленинградской области снова возросло заболевание вирусными инфекциями, а также гриппом и простудой среди маленьких детей региона. Причем наиболее подверженный заболевания возраст малый от нескольких месяцев до двух лет. Об этом сообщают в сетевом издании "Online47".

Заболеваемость в целом находится ниже порогового значения на 41,3%. При этом по сравнению с предыдущей неделей она еще и опустилась на 4,1%. По-прежнему больше всего нахватались вирусов школьники до 14 лет –их 61,6%. Однако по сравнению с предыдущей неделей в этой возрастной группе заболеваемость упала больше, чем в других – на 9,2%. Также стало меньше заболевших детей от 3 до 6 лет – на 8,8%. Заболеваемость взрослых осталась пока на прежнем уровне.

В клиники Ленинградской области за эту неделю с гриппом и ОРВИ была направлено порядка ста тридцати двух человек, из которых семьдесят восемь детей. 

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: вспышки гриппа, выборг, грипп в ленобласти, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Общество, Лента новостей, Здоровье,

Оставить комментарий