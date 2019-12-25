В Ленобласти выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом

Всего заражено 496 жителей региона.

По состоянию на вторник, 21 апреля, в Ленинградской области обнаружено 42 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Результаты теста на инфекцию подтвердились у жителей Всеволожска, Мурино, Кудрово, Новое Девяткино, Сертолово, поселка Щеглово, поселка имени Морозова, деревни Гарболово, поселка Лесное, пгт имени Свердлова, деревни Капитолово, деревни Ириночка во Всеволожском районе, Выборга, Каменогорска, поселков Первомайское и Рощино в Выборгском районе, деревни Малое Карлино в Ломоносовском районе, Приозерска, поселка Запорожское в Приозерском районе, Пикалево.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

Всего на территории 47-ого региона зарегистрировано 496 случаев заражения коронавирусом. 33 человека выздоровели.

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Фото: Pixabay