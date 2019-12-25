В Ленобласти выявлено 39 новых заболевших коронавирусом

Всего в 47-ом регионе 615 случаев заражения.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Среди заболевших – жители Всеволожска, Мурино, Кудрово, поселка Янино-1, Нового Девяткино, поселков Кузьмоловский, Ковалево, Токсово, Бугры, пгт имени Морозова во Всеволожском районе, поселков Рощино и Первомайское в Выборгском районе, Гатчины, Коммунар, поселка Пудость, деревни Шапьково в Гатчинском районе, Пикалево и Волосово.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 4 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

Сейчвс в Ленобласти обнаружено 615 зараженных коронавирусом, поправились 56 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге коронавирус обнаружили еще у 253 человек.

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