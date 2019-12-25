В Ленобласти выявлено 17 новых заражений коронавирусом

В пятницу, 10 апреля, в Ленинградской области выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Начислите болезни подтвердилось у найдены жителей Мурино, Кудрово, поселков имени Морозова и Ковалево во Всеволожском районе, поселка Рощино в Выборгском районе, села Рождествено, поселка Высокоключевский, деревень Ковшово и Меньково в Гатчинском районе, села Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе, деревни Ольховка в Приозерском районе, Тосно, поселка Тельмана Тосненского района, Пикалево.
В общей сложности на территории 47-ого региона выявлено 129 человек с диагнозом COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что более 20 лабораторий в Петербурге будут тестировать на коронавирус.
Фото: Pixabay
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"начислите болезни подтвердилось у найдены жителей..." - проверяли бы хоть грамотность написания. Или корректор на самоизоляции?
Бред какой-то пишут