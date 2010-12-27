В Ленобласти выпал первый снег

Днем температура воздуха в регионе прогреется до +4…+9 градусов.

Конец рабочей недели встретил жителей Ленинградской области градом и первым снегом. Снимки "белой" земли они выложили в группе "Признавашки Петербург".

Похолодание в области синоптики спрогнозировали еще в субботу. Днем температура воздуха в регионе прогреется до +4…+9 градусов, однако уже стоит доставать из шкафа зимнее пальто и шарф.

Напомним, что в Петербурге в воскресенье ожидается плюс 9 градусов днем и плюс 5 ночью. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Фото: "Признавашки Петербург", korvetnakuple_dacha