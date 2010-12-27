В воскресенье, 22 сентября, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.
По данным ведомства, температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, а где-то опустится до 0. Днем столбик термометра поднимется до +4...+9 гр. Ветер северо-западный. Его скорость может достигнуть 15-17 м/с.
В Петербурге ожидается аналогичная ситуация. В последний выходной, в городе на Неве ожидается плюс 9 градусов днем и плюс 5 ночью. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди.
Фото: pixabay.com
В воскресенье в Ленобласти температура упадет до нуля градусов
К началу рабочей недели температура ожидается снег.
В воскресенье, 22 сентября, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.
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