В воскресенье в Ленобласти температура упадет до нуля градусов

К началу рабочей недели температура ожидается снег.

В воскресенье, 22 сентября, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.



По данным ведомства, температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, а где-то опустится до 0. Днем столбик термометра поднимется до +4...+9 гр. Ветер северо-западный. Его скорость может достигнуть 15-17 м/с.



В Петербурге ожидается аналогичная ситуация. В последний выходной, в городе на Неве ожидается плюс 9 градусов днем и плюс 5 ночью. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди.



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