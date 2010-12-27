В воскресенье в Петербурге ожидается дождь

Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в Петербурге ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным ведомства, температура воздуха ночью составит +3...+5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. Ветер северо-западный. Атмосферное давление будет повышаться.

Аналогичная ситуация будет и в начале рабочей неделе, 23 сентября. Ночью температура опустится до 0...-2 гр, а днем прогреется до +7...+9 гр. Ожидаются осадки.

Фото: Piter.TV