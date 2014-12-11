В Ленобласти в реку Сясь выпустили 1600 молодых ладожских сигов

Ветеринары проследили за выпуском рыбы в Сясь для восстановления популяции.

В Ленинградской области в реку Сясь выпустили 1600 сеголеток ладожского сига под контролем ветеринарных врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госветслужбы региона.

Мероприятие по выпуску молоди ладожского сига прошло в рамках программы по восполнению запасов водных биоресурсов. За процессом следили ветеринарные специалисты, которые контролировали состояние рыбы и условия ее транспортировки. Перед выпуском ветеринары проверили всю документацию, подтверждающую здоровье молоди, и убедились в отсутствии инфекций. Особое внимание уделили температурному режиму — специалисты измерили температуру воды в реке и в цистернах, где перевозили рыбу, чтобы избежать стресса у сеголеток.

По данным ведомства, подобные мероприятия проводятся регулярно и направлены на восстановление популяции ценных видов рыб в водоемах Ленинградской области.

Ранее Росприроднадзор выявил источник загрязнения Муринского ручья и Охты.

Фото: Управление Госветслужбы Ленобласти