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В Ленобласти в ДТП погиб молодой курсант
Сегодня, 14:28
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Rybka123
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В Ленобласти в ДТП погиб молодой курсант

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Военнослужащие ехали на присягу.

Накануне, 31 августа, в Ленобласти в смертельное ДТП попали курсанты. Об этом сообщает "Росбалт".

Как стало известно, авария произошла на трассе во Всеволожском районе между поселком Скотное и деревней Нижние Осельки. Автомобиль "Лада", в котором ехали военнослужащие, слетел с трасы у врезался в дерево. В результате погиб водитель машины и 17-летний курсант. В день трагедии молодые люди ехали на присягу.

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Фото: pixabay.com

Теги: дтп , ленобласть , молодой курсант
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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