В Ленобласти в ДТП погиб молодой курсант

Военнослужащие ехали на присягу.

Накануне, 31 августа, в Ленобласти в смертельное ДТП попали курсанты. Об этом сообщает "Росбалт".

Как стало известно, авария произошла на трассе во Всеволожском районе между поселком Скотное и деревней Нижние Осельки. Автомобиль "Лада", в котором ехали военнослужащие, слетел с трасы у врезался в дерево. В результате погиб водитель машины и 17-летний курсант. В день трагедии молодые люди ехали на присягу.

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