В Ленобласти усилится контроль за соблюдением масочного режима

На заседании регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обсудили противоэпидемиологические меры.

В Ленобласти ужесточают меры против коронавируса. Данный вопрос обсудили на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, в Ленобласти будет усилен контроль за соблюдением масочного режима, регулярно будут проходить рейды на предприятиях торговли. Помимо этого возобновится санитарная обработка общественных пространств и дезинфекция общественного транспорта.

Также планируется составить график посещения общественных мест людьми старше 65 лет, а также ввести запрет на проведение массовых мероприятий.

Отметим, что регион также увеличит количество ПЦР-тестирований и экспресс-исследований.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе специалисты Госжилнадзора проверяют качество работы управляющих организаций.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО