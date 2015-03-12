В Ленобласти ночью похолодает до +2 градусов

Антициклон уходит, а с ним уходит и тепло.

В Ленинградской области в ближайшие ночи температура воздуха опустится до +2…+5 градусов. Антициклон, который сейчас определяет погоду в регионе, быстро смещается на восток. В субботу в области поднимется сильный южный ветер, а в воскресенье дожди доберутся до Петербурга.

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что до конца рабочей недели в Петербурге будет сухо и комфортно — днём около +19…+21 градуса. Лишь 27 августа местами возможен кратковременный дождь из-за холодного фронта. Ночью воздух в городе остынет до +10 градусов, в Ленобласти — до +2…+5.

В верхних слоях атмосферы начинается глобальная перестройка. Из Атлантики на Скандинавию движется масштабная депрессия, которая откроет путь череды циклонов к берегам Невы. Начало сентября, по прогнозам, встретит петербуржцев дождями и классической сырой погодой.

Ранее мы сообщили о том, что температура ниже нормы сохранится в Петербурге в пятницу.

Фото: Piter.TV