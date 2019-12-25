В Ленобласти свыше 80 мигрантов попали в полицейский участок после рейда

Известно, что на 33 из них составили административные протоколы.

В результате профилактического рейда в Ленинградской области полицейские задержали 82 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 28 ноября.

Стражи порядка прошлись по Вахтовому городку у деревни Краколье и по стройке в Усть-Луге. Они проверили документы у 200 мигрантов. Почти у трети из них выявились проблемы с миграционным законодательством. Кроме того, силовики задержали двух охранников, которые пытались противостоять полиции.

Правоохранители возбудили 4 уголовных дела по факту эксплуатации самоходных техсредств, которые не прошли технический осмотр. У одного из задержанных нашли поддельные водительские права. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Индустриальном проспекте мигрант на велосипеде пугал людей ножом и пытался изнасиловать женщину.

Фото: Piter.tv