В Ленобласти сотрудник Росгвардии стрелял в свою девушку

Его обезвредили отдыхающие.

В Ленинградской области на Коркинских озерах мужчина начал стрелять в сторону своей девушки. Об этом сообщается в группе Омбудсмен полиции.

Инцидент произошел вчера, 9 августа. Мужчина вместе со своей девушкой отдыхал на озере? и во время случившейся ссоры он открыл в сторону стрельбу. Его быстро обезоружили находящиеся поблизости отдыхающие, никто не пострадал, в девушку он не попал. После приезда наряда полиции выяснилось, что он является сотрудником Росгвардии (с собой у него было удостоверение).

Обстоятельства случившегося и детали выясняют полицейские.

Ранее мы сообщали, что в квартире на Гастелло Росгвардия обнаружила полмиллиарда рублей, спрятанные в холодильнике.

Фото: Омбудсмен полиции/ ВК; pixabay.com